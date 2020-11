Fedriga preklical svojo odredbo, besen na ministra Speranzo

Deželna odredba, ki jo je pred dnevi podpisal predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, od polnoči ne bo več veljala. Novico je pravkar sporočil Fedriga, ki je s podpredsednikom Riccardom Riccardijem na novinarski konferenci ostro kritiziral ministra za zdravje Roberta Speranzo. Ta je v petek proti njunim pričakovanjem uvrstil FJK med oranžne dežele, kar med drugim pomeni, da bo od nedelje prepovedano gibanje med občinami, vsi lokali pa bodo zaprti.

Fedriga je dejal, da so odnosi z vlado slabi, saj ne razume, zakaj so FJK uvrstili na oranžni seznam. Število hospitalizacij ne vzbuja skrbi, reprodukcijsko število je pod 1,5 (1,34). Vlada pa je odločitev sprejela zaradi deleža pozitivnih brisov in sledenja stikom okuženih, kar naj bi bilo vprašljivo.

Fedriga je apeliral na večje sodelovanje med institucijami in pogreša jasnost. Z ukinitvijo odredbe bodo konec tedna lahko spet odprte trgovine, ukinjene so tudi zadnje omejitve v šolstvu.