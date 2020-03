Fedriga prosil ZDA, Kitajsko, Rusijo in Izrael za pomoč

»Potrebujemo zdravstveno opremo,« je bistvo vsebine štirih pisem, ki jih je predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga poslal prav tolikim veleposlanikom v Italiji. Guverner je stopil v stik z diplomati, ki predstavljajo ZDA, Kitajsko, Rusijo in Izrael, da bi preveril, ali bi lahko navezali trgovske stike z omenjenimi državami, iz katerih bi v deželo uvažali zdravstveno opremo. »Poskušal bom vse, da bom zaščitil prebivalce dežele pred morebitno okužbo in okrepil bolnišnice v primeru, da se stanje poslabša,« pravi Fedriga, ki opozarja tudi, da razmere v FJK niso primerljive z drugimi, bistveno bolj prizadetimi italijanskimi deželami. Dodaja pa, da tudi v Furlaniji - Julijski krajini beležimo stalno naraščanje števila okuženih in pacientov, ki potrebujejo zdravljenje na intenzivni negi.

V naši deželi se med drugim pritožujejo, češ da je država v Furlanijo Julijsko - krajino poslala bistveno premalo zdravstvene opreme (maske, respiratorji, ventilatorji ipd.).