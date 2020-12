Fedriga: »Spoštujte ukrepe«

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je na današnji tiskovni konferenci pozval prebivalstvo k strogemu spoštovanju ukrepov za zajezitev pandemije. Gre za jasna navodila, je dejal, kot so uporaba zaščitne maske, umivanje rok, oddaljenost in preprečevanje zadrževanja več ljudi ne enem mestu. Zlasti pa je pozval, naj se ne obiskuje družinskih članov v drugih gospodinjstvih, ker ravno v teh primerih, ob bolj sproščenem vzdušju, nastajajo najbolj ugodni pogoji za širjenje koronavirusa. »Treba je stisniti zobe še ta mesec,« je dejal Fedriga, »kajti že v prihodnjem mesecu prihajajo cepiva. Zato je to obdobje ključno,« je opozoril, »in je treba nujno preprečiti tretji val. Če bi namreč v trenutnih pogojih prišlo do tretjega vala, mu zdravstveni sistem ne bi utegnil kljubovati.« Za cepljenje ne bo novih delovnih moči v zdravstvu, treba pa je tudi med drugim upoštevati, da v januarju bo vrhunec sezonske gripe, je še povedal Fedriga. Žrtvovanje med prazniki bi lahko v prvi vrsti pripomoglo k zaščiti zdravja, je opozoril, ampak tudi gospodarstva in dela. Fedriga je še omenil, da je FJK že primerno opremljena za shranjevanje cepiva Pfizer-BioNTech. Dežela pripravlja sporočilo, z namenom, da bi ugotovili, kdo se bo želel cepiti.