Fedriga: v aprilu začetek sproščanja ukrepov

Medtem, ko italijanska vlada ravnokar razpravlja o novi uredbi o sproščanju ukrepov proti pandemiji, je predsednik FJK in konference dežel Massimiliano Fedriga o tem spregovoril na videokonferenci z veronskim sejmiščem, kjer poteka prireditev LetExpo. V aprilu bo prehodno obdobje sproščanja ukrepov, je povedal Fedriga, toda »bomo stanje še nadzorovali«, je opozoril. V maju bo prišlo do nadaljnjega rahljanja ali morda celo do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki so bili doslej v veljavi. Večji del prebivalstva, razen glasne in agresivne manjšine, jih je spoštoval. Nekateri ukrepi so bili na meji ustavnosti, brez sodelovanja prebivalstva ne bi bili zmogli, je zaključil.

Po neuradnih vesteh naj bi italijanska vlada, o čemer sicer ravnokar razpravljajo, s prvim majem povsod ukinila covidno potrdilo, prav tako tudi obvezno uporabo zaščitnih mask v notranjih prostorih.