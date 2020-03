Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine zahteva ponovno zaprtje šol vseh stopenj in univerz. Predsednik Massimiliano Fedriga je o tem obvestil rimsko vlado, ki mora dodatnemu enotedenskemu zaprtju prižgati zeleno luč. Za ponovno zaprtje so se v FJK odločili, potem ko so na deželnem ozemlju zabeležili pet okužb s koronavirusom. Šole so bile kot znano zaprte že med 24. februarjem in 1. marcem, ko so bili v FJK zaprti tudi gledališča, kina, knjižnice in druge kulturne ustanove.