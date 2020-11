Fedriga zaostruje ukrepe

Dežela FJK zaostruje ukrepe v boju za zajezitev pandemije z novim koronavirusom. Nova odredba, ki bo začela veljati danes (ponedeljek, 23. 11.) opolnoči in jo je predsednik FJK Massimiliano Fedriga predstavil na tiskovni konferenci, zaobjema med drugim prepoved zaužitja hrane in pijače na javnih mestih. Fedriga je pri tem izrecno omenil ljudi, ki se po odvzemu hrane ali pijače v javnih lokalih zaustavljajo na pločniku. V odredbi bo tudi strogo priporočilo, da se javni prevoz uporablja le ob potrebi in priporočilo, da ne obiskujemo drugih oz. sorodnikov, če ne le v primeru potrebe. Prepovedane bodo amaterske športne dejavnosti v športnih centrih tudi na prostem. Močno se priporoča delo na daljavo bodisi v javnem kot v zasebnem sektorju. Fedriga je tudi napovedal množično testiranje na novi koronavirus v krajih, kjer je epidemiološka slika najtežja, med drugim tudi v občini Dolenje na Goriškem ter za zdaj še v občinah, Paularo, Socchieve, Sutrio, Claut in Castelnuovo.