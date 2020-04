Fedrigo razočarala vladna odločitev o 4. maju

Odločitev vlade Giuseppeja Conteja, da pred 4. majem ne bo dovolila dodatnega zagona gospodarstva, je razočarala predsednika Furlanije - Julijske krajine Massimilana Fedrigo. Guverner je v nedeljo zjutraj v neposrednem prenosu spregovoril med dnevnikom SkyTG24, na vprašanje novinarke, ali ga je vladna odločitev razočarala, je odgovoril: »Sestali smo se s predsedniki ostalih dežel in so v glavnem vsi podpirali predlog, da bi čimprej dovolili odprtje nekaterih podjetij, ob upoštevanju strogih varnostnih in zdravstvenih predpisov.«

Fedrigo skrbi, da bo 4. maja za nekatera podjetja, ki jih je zdajšnja kriza že zelo prizadela, prepozno, skrbi pa ga tudi konkurenca podjetij iz tujih držav. Dodal je tudi, da posamezne dežele ne morejo odrejati odprtij, saj tovrstne odločitve morajo sprejeti vlade. Vprašal se je sicer tudi, kdo bo skrbel za otroke, ko se bodo starši vrnili v službo, medtem ko bodo šole predvidoma še zaprte.