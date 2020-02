Finančni stražniki so sodstvu prijavili 223 piratov plačljivih televizijskih programov, ki so si ogledovali vsebine, kot so nadaljevanke, filmi in športni dogodki, ne da bi zanje plačali. Gre za prve tovrstne prijave v Italiji.

Zakon o avtorskih pravicah, ki ureja to področje, predvideva v primeru obsodbe zaseg naprav (televizor, pametni telefon, računalnik), kršitelji pa tvegajo tudi zaporno kazen do osmih let in 25 tisoč evrov globe.