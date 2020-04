Finančni ministri EU za zdaj brez dogovora

Finančni ministri EU po maratonskem videokonferenčnem zasedanju, ki se je začelo včeraj popoldne in zaključilo v zgodnjih jutranjih urah, niso dosegli dogovora v zvezi s fiskalnim svežnjem za gospodarsko okrevanje držav članic. Kamen spotike ostajajo predvsem evropske obveznice za okrevanje, za katere se prizadevata zlasti Italija in Francija ter nekatere druge evropske države, nasprotuje jim med drugim Nizozemska, Nemčija pa je do njih ravnodušna. Razhajanja so tudi glede pogojevanja pomoči iz Evropskega reševalnega mehanizma ESM.

Današnjo novinarsko konferenco po evroskupini, ki je bila predvidena ob 10. uri, so odpovedali, ker je bilo zasedanje prekinjeno in se bo nadaljevalo jutri. Šef evroskupine Mario Centeno je po Twitterju sporočil, da so po 16 urah razprave »prišli blizu dogovoru, a da še niso tam«. Nizozemski finančni minister Wopke Hoekstra je po prekinitvi zasedanja v tvitu zapisal, da Nizozemska evrskim obveznicam nasprotuje, ker povečujejo tveganja v Evropi, kar naj bi podpirala tudi večina članic območja evra. Evropski komisar za gospodarstvo, Italijan Paolo Gentiloni pa je v svojem tvitu pozval k odgovornosti, ki je v takšni krizi potrebna, in dodal, da je jutri nov dan.

Odziv italijanskega finančnega ministra Roberta Gualtierija: