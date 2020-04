Fitch znižal bonitetno oceno Italije

Bonitetna hiša Fitch je znižala oceno za državni dolg Italije z BBB na BBB-, kar je le stopničko višje od t.i. ocene »junk« (smet). Vest je prispela kot strela z jasnega, saj so novo bonitetno oceno pričakovali šele v prvi polovici julija.

Znižanje ocene odseva velik vpliv novega koronavirusa na italijansko gospodarstvo, menijo v bonitetni hiši Fitch. Pred tem je bonitetna hiša S&P v petek ohranila bonitetno oceno Italije pri BBB, toda z opozorilom, da so obeti negativni.

Italijanski finančni minister Roberto Gualtieri je danes v takojšnjem odzivu poudaril, da so osnove italijanskega gospodarstva in javnih financ solidne. Na odločitev bonitetne hiše Fitch je vplivalo dejstvo, da naj bi javni dolg Italije dosegel 155,7 odstotka BDP. Zaskrbljeni so tudi, da bi se v Italiji lahko pojavil nov val okužb, zaradi česar bi se lahko stanje še dodatno poslabšalo.