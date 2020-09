FJK: 14 novih okužb

V Furlaniji - Julijski krajini je trenutno okuženih 711 ljudi, kar je 7 več kot včeraj. Pet pacientov se zdravi na intenzivni negi, 21 pa jih je hospitaliziranih v drugih oddelkih bolnišnic. V zadnjih 24 urah niso zabeležili novih smrtnih žrtev.

Danes so v deželi odkrili 14 novih okužb, od začetka epidemije se je tako število okužb povečalo na 4404. V Trstu so zabeležili 7 novih okužb, 5 jih je bilo v Vidmu, eno novo okužbo pa so odkrili v Gorici, tem pa je treba dodati še 14 okuženih izven dežele.

Popolnoma ozdravelih je 3343, klinično ozdravelih pa še 8. V samoizolaciji tako ostaja 677 ljudi.