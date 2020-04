FJK: 18 novih okužb, 7 smrtnih žrtev

V FJK so danes potrdili 18 novih okužb (42 manj kot v ponedeljek) s koronavirusom in sedem smrtnih žrtev (kot v nedeljo), tri na Tržaškem, po dve na Videmskem in Pordenonskem. Od začetka epidemije je tudi zaradi covida-19 umrlo 278 ljudi (144 v Trstu, 70 v Vidmu, 60 v Pordenonu in štiri v Gorici).

Skupno so doslej zabeležili 2995 primerov okužbe: 1237 na Tržaškem (10 več kot v ponedeljek), 949 na Videmskem (+ 5), 627 na Pordenonskem (+ 2) in 181 na Goriškem (+ 2).

Skupno je okrevalo 1331 ljudi (43 več kot v ponedeljek), dodatnih 147 (– 13) nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi leži 13 bolnikov (kot v ponedeljek), v ostalih oddelkih 136 pacientov (+ 6), v domači izolaciji pa je 1115 ljudi (– 25). Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala števila analiziranih brisov.