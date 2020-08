Trenutno je v Furlaniji - Julijski krajini z novim koronavirusom okuženih 163 ljudi, kar je 9 manj kot včeraj. Trije pacienti se zdravijo na intenzivni negi, osem pa v drugih oddelkih bolnišnic. Ena oseba je umrla.

Danes so odkrili tri nove okužbe, in sicer eno v Trstu, eno v Vidmu in eno v Gorici.

Od začetka epidemije se je s koronavirusom okužilo 3454 ljudi, ozdravelo pa jih je 2941, še 7 pa jih je klinično ozdravelih. Od začetka epidemije je zaradi novega koronavirusa umrlo 348 ljudi.