FJK: 33 novih okužb

V Furlaniji - Julijski krajini je trenutno okuženih 282 ljudi, kar je 28 več kot včeraj. Dva bolnika se zdravita na oddelku za intenzivno nego, devet pacientov pa v drugih oddelkih bolnišnice. Nihče ni umrl, tako da ostaja število smrtnih žrtev 348.

Med okuženimi je več takih, ki so imeli tesne stike z okuženimi, pa tudi tistih, ki so bili v nočnih klubih. Med okuženimi so tudi migranti, tisti, ki so se vrnili s počitnic (Sardinije in Španije) ter tisti, ki so prišli zaradi dela (Albanije, Romunije, Kosova in Turčije). Srednja starost okuženih z novim koronavirusom se je zelo znižala.

Novih okužb je 33, od tega 7 v Trstu, 14 v Vidmu, 8 v Pordenonu in 3 v Gorici, tem pa je treba prišteti še eno osebo izven dežele. Od začetka epidemije so tako v Furlaniji - Julijski krajini zabeležili 3616 okužb z novim koronavirusom. Popolnoma ozdravelih je 2986 ljudi, klinično ozdravelih pa je 10.