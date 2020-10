FJK: 38 novih okužb, 28-letnica na intenzivni negi

V Furlaniji - Julijski krajini so danes potrdili 38 novih okužb z virusom SARS-CoV-2. Skupno število vseh do sedaj okuženih je tako doseglo 5610: 1910 na Videmskem, 1872 na Tržaškem, 1214 na Pordenonskem, 587 na Goriškem, poleg teh pa še 27 oseb, ki ne živijo v FJK.

Med novookuženimi sta učitelj iz večstopenjske šole v kraju Porcia in raziskovalec iz padriškega Area Science Parka.

Danes so na oddelek za intenzivno nego hospitalizirali 28-letno zdravstveno delavko, poleg nje pa še tri osebe, stare 79, 70 in 66 let. Število bolnikov s covidom-19 na oddelkih za intenzivno nego se je tako povzpelo na 10, medtem ko je na drugih oddelkih dodatnih 27 pacientov s koronavirusno boleznijo.

Smrtnih žrtev ni bilo, s čimer število dosedanjih žrtev ostaja na 356: 198 v Trstu, 77 v Vidmu, 72 v Pordenonu in 9 v Gorici.