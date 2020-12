FJK: 512 okužb, 15 žrtev

Ob 6648 analiziranih brisih so danes v Furlaniji - Julijski krajini potrdili 512 okužb. Delež pozitivnih brisov je bil torej 7,7-odstoten (včeraj 6,6 %). Opravili so tudi 2405 hitrih testov, ki so pokazali 162 pozitivnih primerov.

Umrlo je 15 bolnikov s covidom-19, k tem je treba prišteti še 7 smrtnih žrtev iz obdobja med 30. novembrom in 21. decembrom.

Na oddelkih za intenzivno nego je 56 bolnikov, eden manj kot včeraj, na drugih oddelkih pa je hospitaliziranih 595 ljudi (-3). Doslej je ozdravelo 31.433 ljudi (+809), klinično zdravih je 677, v samoizolaciji pa je 11.624 ljudi (-937).