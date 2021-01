FJK: 671 okužb, 25 žrtev

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 6145 molekularnih testiranjih potrdili 617 okužb. Opravili so tudi 731 hitrih testiranj, ki so pokazali 59 okužb.

Umrlo je 25 pacientov s covidom-19, s čimer je število smrtnih žrtev doseglo 1834: 846 na Videmskem, 470 na Tržaškem, 395 na Pordenonskem in 123 na Goriškem.

K današnjemu številu umrlih gre prišteti še 4 smrtne žrtve iz obdobja med 3. in 27. decembrom. Na oddelkih za intenzivno nego je 64 pacientov s covidom-19, na drugih oddelkih pa je hospitaliziranih 661 covidnih bolnikov.

Doslej je ozdravelo 38.693 ljudi, klinično zdravih je 1051, v samoizolaciji pa je 11.640 ljudi.