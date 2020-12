FJK: 672 okužb, 33 žrtev

V FJK so ob 8356 testiranjih (včeraj 5190) potrdili 672 (včeraj 633) okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov se je znižal na 8,04 %, medtem ko je včeraj znašal dobrih 12 %. Umrlo je 33 bolnikov s covidom-19, trije več kot v sredo. Tem je treba dodati še 9 smrtnih žrtev v obdobju med 4. in 6. decembrom, ki pa so jih v sistem vnesli šele danes.

Število aktivno okuženih se je znižalo, danes jih je 14.712, kar 742 manj kot včeraj. Hospitaliziranih je 652 bolnikov s covidom-19 (11 manj kot včeraj), na intenzivnih negah pa je en bolnik manj, skupaj 62.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 1164 bolnikov s covidom-19, in sicer 479 na Videmskem, 378 na Tržaškem, 240 na Pordenonskem in 67 na Goriškem.

Doslej je ozdravelo 21.913 ljudi, takih, ki ne kažejo več simptomov, a še niso dočakali pozitivnega brisa, je 517, v samoizolaciji pa je 13.481 (-742).