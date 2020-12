FJK: 829 okužb, 26 žrtev

V FJK so v minulih 24 urah ob 10.551 testiranjih potrdili 829 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal za 7,86 %. Umrlo je 26 bolnikov s covidom-19 (dan pred tem 13), katerim je treba dodati še 16 smrtnih žrtev iz obdobja med 19. oktobrom in 9. decembrom ter 10 iz obdobja med 11. in 13. decembrom, do katerih je prišlo na domovih.

Aktivno okuženih je 14.524, kar je 125 manj kot v ponedeljek. Hospitaliziranih je 654 bolnikov s covidom-19 (-6), na intenzivnih negah jih leži 56 (-2).

Od začetka epidemije se je v FJK okužilo 41.320 ljudi, in sicer 18367 na Videmskem, 8987 na Tržaškem, 8571 na Pordenonskem in 4886 na Goriškem. Tem je treba prišteti še 509 oseb izven dežele.

Skupaj je doslej umrlo 1299 bolnikov s covidom, in sicer 545 v Vidmu, 405 v Trstu, 268 v Pordenonu in 81 v Gorici. Doslej je ozdravelo 25.497 ljudi, 585 ljudi ne kaže več simptomov, a še ni dočakalo negativnega brisa, v samoizolaciji pa je 13.229 ljudi.