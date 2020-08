FJK: 9 novih okužb

V Furlaniji - Julijski krajini je trenutno okuženih 309 ljudi, kar je sedem več kot včeraj. Dva pacienta se zdravita na intenzivni negi, 13 pa na drugih oddelkih v bolnišnicah. Nihče ni umrl, tako da ostaja število smrtnih žrtev pri številki 348.

Okužbe so zabeležili v Vidmu in Pordenonu in pri tistih, ki imajo bivališče izven dežele.

Ozdravelo je 2994 ljudi, klinično ozdravelih pa je 11. Število novih okužb je 9, tako da se je število okuženih od začetka epidemije v naši deželi povišalo na 3651.