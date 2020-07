FJK: ena nova okužba

V Furlaniji - Julijski krajini so danes potrdili samo eno novo okužbo z novim koronavirusom, medtem ko sta bili včeraj dve. Število potrjenih okužb je doseglo 3339 – 1407 na Tržaškem, 1002 na Videmskem, 711 na Pordenonskem (+1) in 219 na Goriškem. Število smrtnih žrtev ostaja pri 345 (196 na Tržaškem, 75 na Videmskem, 68 na Pordenonskem in 6 na Goriškem).

Aktivno okuženih v FJK je 113 (-1), hospitaliziranih je pet oseb. Pacientov brez simptomov, ki pa še niso dočakali negativnega brisa je 20, v domači izolaciji je 88 ljudi. Na oddelkih za intenzivno nego ni pacientov s covidom-19. Doslej je ozdravelo 2881 pacientov.