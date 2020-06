FJK: ena okužba, dve smrtni žrtvi

V FJK so danes potrdili en nov primer okužbe na Videmskem in dve smrtni žrtvi, po eno na Tržaškem in Pordenonskem. Od začetka epidemije je zaradi covida-19 umrlo 335 ljudi (189 v Trstu, 73 v Vidmu, 68 v Pordenonu in pet v Gorici). Skupno so našteli 3274 primerov okužbe: 1388 na Tržaškem, 984 na Videmskem, 688 na Pordenonskem in 214 na Goriškem, trenutno pa je v celi deželi 330 aktivno okuženih (22 manj kot v nedeljo). Skupno je okrevalo 2609 ljudi (+21), dodatnih 64 ljudi nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi ležita dva bolnika, na ostalih oddelkih 40 pacientov, v domači izolaciji pa je 224 ljudi.