FJK: ena potrjena okužba, nova žrtev na Goriškem

Po šestih dneh je danes, v soboto, v FJK prišlo do nove smrtne žrtve zaradi koronavirusne bolezni, ki je vzela eno življenje na Goriškem. Število smrtnih žrtev je tako doseglo 344 (196 v Trstu, 74 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 6 v Gorici).

Potrdili so eno novo okužbo z virusom SARS-Cov-2, s čimer je skupno število ugotovljenih okužb doseglo 3304: 1393 (=) primerov so zabeležili na Tržaškem, 997 (+1) na Videmskem, 698 (=) na Pordenonskem in 216 (=) na Goriškem.

V deželi je 144 aktivno okuženih (-2). Na intenzivni ne leži več en pacient (+1), na ostalih oddelkih pa jih je 16 (=). V domači izolaciji je 66 ljudi (-3). Skupno je od začetka epidemije ozdravelo 2816 ljudi (2 več kot včeraj), dodatnih 61 (=) ne kaže več simptomov, a njihov bris še ni negativen.