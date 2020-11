FJK med »rumenimi« deželami

Furlanija - Julijska krajina je na seznamu dežel, ki so jih po epidemiološki sliki uvrstili na najnižjo, rumeno stopnjo tveganja. To pomeni, da bodo od petka (in ne od jutri oz. četrtka, kot je bilo napovedano) stopili v veljavo naslednji ukrepi: policijska ura oz. prepoved gibanja med 22. in 5. uro, dijaki drugostopenjskih srednjih šol bodo pouku sledili na daljavo, lokali bodo zapirali ob 18. uri, dovoljena bo dostava na dom, do 22. ure pa tudi prevzem hrane v lokalu, ki pa jo bo treba pojesti doma. Zaprti bodo kinodvorane, gledališča, muzeji in razstave. Med novinarsko konferenco se je Conteju sprva zareklo, saj je rekel, da se bo prepoved gibanja začela ob 21. uri, a se je kasneje popravil in potrdil, da velja 22. ura, kot je navedeno v besedilu uredbe.

Poleg FJK so na rumenem seznamu še Abruci, Bazilikata, Kampanija, Emilija - Romanja, Lacij, Ligurija, Molise, Marke, Sardinija, Toskana, Tridentinska - Južna Tirolska, Umbrija in Veneto. Na oranžnem seznamu sta Apulija in Sicilija. Med rdečimi deželami so Dolina Aoste, Kalabrija, Lombardija in Piemont.

Kaj predvidevajo ukrepi za dežele na oranžnem oz. rdečem seznamu pa lahko preberete tukaj.