FJK morda že od ponedeljka na oranžnem seznamu

Furlanijo - Julijsko krajino bo vlada morda že v ponedeljek uvrstila na oranžni seznam. Bodisi zasedenost rednih covidnih oddelkov kot zasedenost oddelkov za intenzivno nego sta namreč presegli prag za spremembo barve. Na prvih je zasedenost 34-odstotna (prag je pri 30 odstotkih), na drugih pa 23-odstotna (prag pa pri 20 odstotkih). Tretji mejnik, incidenca okužb, pa prag presega že več tednov.

Odločitev bo sprejela vlada po popoldanskem običajnem petkovem srečanju s strokovnjaki in bo verjetno stopila v veljavo v ponedeljek, 24. januarja.

Ob spremembi barve bodo zaostritve ukrepov zadevale necepljene osebe, medtem ko se jim bodo izognili prebolevniki in imetniki covidnega potrdila. Ob omejitvah, ki bodo s 1. februarjem itak stopile v veljavo po vsej državi, necepljeni v FJK, če bo uvrščena na oranžni seznam, ne bodo mogli več prečkati občinskih ali deželnih meja, razen upravičencev s samoizjavo in izjem. Brez izpolnjevanja pogoja PC bo med drugim prepovedan vstop v nakupovalna središča ob praznikih in predprazničnih dneh.