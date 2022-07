Danes so v Furlaniji - Julijski krajini naredili 8215 testov na novi koronavirus, s katerimi so odkrili 2075 novih okužb. Točneje so opravili 2675 PCR-testov, s katerimi so odkrili 449 novih okužb, z 5540 hitrimi antigenskimi testi pa so odkrili še 1626 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi sedem pacientov (tako kot včeraj), na navadnih oddelkih pa 252 (16 več kot včeraj). Umrle so tri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo.