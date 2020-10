FJK na rdečem seznamu Slovenije, meja se zapira

Slovenska vlada je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer uvrstila FJK, ob še drugih deželah in državah, na rdeči seznam. Slovenska meja bo za državljane iz FJK spet zaprta, razen predvidenih izjem. Vladni odlok bo začel veljati v ponedeljek, tretji dan po objavi v Uradnem listu.

Osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z novim koronavirusom, bo policija na meji napotila v karanteno. Karanteni se bo lahko izognil, kdor bo pokazal negativni izvid testa na prisotnost novega koronavirusa, star največ 48 ur.

Odlok vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost novega koronavirusa sicer predvideva 17 izjem. Med njimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu, člani tujih uradnih delegacij. Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi. Izjeme veljajo tudi za obisk ožjih družinskih članov (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), ter za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem pasu.