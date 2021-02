FJK na robu oranžnega seznama

FJK je spet na robu oranžnega seznama. Stopnja reprodukcije okužbe (Rt) se je namreč v zadnjem tednu januarja občutno zvišala, in sicer od 0,68, ki so jo zabeležili pred dvema tednoma, na 1,03 v minulem tednu. Ta vrednost bi že presegala mejo za uvrstitev na oranžni seznam italijanske vlade, pri čemer pa je treba upoštevati, da gre za povprečje med spodnjo mejo izračunane stopnje reprodukcije okužbe 0,99 in zgornjo mejo 1,08. Ravno prvi podatek, ki je komajda nižji od 1,00, pa bi lahko za las zadostoval, da se bo FJK izognila uvrstitvi na oranžni seznam.

Odločitev bo sprejela italijanska vlada danes popoldne po posvetovanju z znanstveno-tehničnim odborom.