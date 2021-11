FJK najbrž kmalu (edina) dežela »z velikim tveganjem«

Vse italijanske dežele so za zdaj na belem covidnem vladnem seznamu, je sporočil inštitut za zdravje Iss. V nobeni niso bili preseženi vsi trije mejniki za vključitev na rumeni seznam, in sicer več kot 15-odstotna zasedenost rednih covidnih oddelkov, 10-odstotna zasedenost oddelkov za intenzivno zdravljenje in incidenca 50 okužb na 100.000 prebivalcev. V vseh deželah z izjemo Kalabrije, kjer je epidemiološko stanje trenutno najboljše, je trenutno »tveganje zmerno«, menijo pri inštitutu Iss, za FJK pa je zelo možno, da bo kmalu na seznamu dežel »z velikim tveganjem«. V FJK je stanje najslabše v državi, saj dosega incidenca 233 okužb na 100.000 prebivalcev, zasedenost rednih covidnih oddelkov je 9,9-odstotna, oddelkov za intenzivno zdravljenje pa 10,9-odstotna, pri čemer prvi in tretji podatek že presegata kriterije za uvrstitev na rumeni seznam, so zapisali pri inštitutu Iss.

V Italiji so je v minulem tednu reprodukcijsko število (Rt) povečalo na 1,21, kar pomeni, da je pandemija znova v porastu. V porastu je tudi število hospitalizacij. Zasedenost oddelkov za intenzivno zdravljenje je 4,4-odstotna (0,4 odstotka večja kot v tednu prej), zasedenost rednih covidnih oddelkov pa 6,1-odstotna (0,8 odstotka večja).