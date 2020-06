»FJK ni pristojna za mejo s Slovenijo«

Državni sekretar na italijanskem zunanjem ministrstvu Ivan Scalfarotto je v parlamentu pojasnil, da je zunanja politika v izključni domeni osrednje vlade, kar velja tudi za meje. »Na ministrstvu zelo cenimo pozornost, ki jo obmejne dežele namenjajo odnosom s sosednjimi državami, edini glas, ki šteje pri odločitvah pa je glas vlade,« je bil jasen Scalfarotto. Čeprav ju ni imenoval, je imel v mislih Južno Tirolsko in Furlanijo - Julijsko krajino, ki sta v času pandemije večkrat izrazili željo, da bi svojim prebivalcem omogočili prehod meje s Slovenijo oz. Avstrijo.

To se ne bo zgodilo, kot tudi ne bo dvostranskih »regionalnih« sporazumov na tem področju, na katere bi Ljubljana in Dunaj morda tudi pristala, Rim pa nikakor ne. Ker Italija glede prostega pretoka mej ne sprejema diskriminacij na evropski ravni, ne more sprejeti sprejeti diskriminacij na notranji, torej deželni ravni, je jasno dal razumeti Scalfarotto. In to kljub temu, da je epidemiološka slika v FJK in v bocenski pokrajini zelo različna od tiste v Lombardiji. Na takšno stališče zunanjega ministrstva se je polemično odzval goriški poslanec Forza Italia Guido Germano Pettarin. Prepričan je, da je Slovenija hotela odpreti mejo za prebivalce FJK, a Italija na to ne pristane.