FJK od ponedeljka bela

Od ponedeljka bodo Furlanija - Julijska krajina, Molise in Sardinija prešli v belo cono. Vse ostale italijanske dežele in avtonomne pokrajine bodo pa ostale v rumeni coni. Vladno odredbo, ki bo stopila v veljavo v ponedeljek, 31. maja, bo danes podpisal minister za zdravstvo Roberto Speranza.

V belih deželah bodo lahko svoja vrata spet odprli bazeni, tematski in zabaviščni parki, igralnice in diskoteke , kjer pa še ne bo dovoljen ples. Odprli bodo tudi centri za dobro počutje, uporabniki fitnesov pa bodo lahko spet uporabljali tuše. V rumenih deželah bo ukinjena tudi policijska ura, s katero sobivamo od laneskega 6. novembra. Od 1. junija bo spet mogoča strežba v lokalih in restavracijah tudi v zaprtih prostorih, pravila glede nošenja zaščitnih mask pa za zdaj ostajajo nespremenjena