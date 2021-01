FJK po projekcijah EU v temno rdečem seznamu

Štiri italijanske dežele oz. avtonomne pokrajine bi EU lahko uvrstila v temno rdeči seznam. Gre za FJK, Emilijo - Romanjo, Veneto in avtonomno pokrajino Bocen. Kdor bo želel prečkati meje temno rdečih dežel znotraj EU, bo moral, tudi v primeru da bo šlo za nujna potovanja, opraviti testiranje na koronavirus in bo moral prestati do 14 dni samoizolacije. Temno rdeči seznam je za zdaj še nepotrjen in gre le še za projekcijo. Vanj so uvrstili predele evropskih držav oz. dežele z več kot 500 okužbami vsakih 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Uradni seznam pa bodo objavili v prihodnjih dneh. Gre za evropska priporočila, ki jih bodo morale vlade posameznih držav potrditi ter odločati o njihovi morebitni uvedbi. Za meddeželna potovanja pa bo vsekakor končno besedo imela italijanska vlada.