FJK s ponedeljkom na rumenem seznamu

FJK gre na rumeni seznam. Potem ko so se v popoldanskih urah vrstila ugibanja o uvrstitvi dežel na rumeni ali oranžni seznam in naj bi bila FJK po poročanju medijev oranžna, kot med drugim tudi večina dežel, prihaja vest, ki jo je objavila ANSA in jo je potrdil tudi predsednik FJK Massiiliano Fedriga, da bo po odredbi ministra za zdravje Roberto Speranza, FJK na rumenem seznamu, in sicer od ponedeljka, 1. februarja (ne pa od nedelje, 31. januarja, kot je sprva kazalo).

Oranžne ostajajo Apulija, Sardinija, Sicilija in Umbrija ter Pokrajina Bocen. Vse ostale dežele, vključno torej s FJK, ter Pokrajina Trento bodo od ponedeljka, 1. februarja na rumenem seznamu.

Po novem bodo torej bari in javni lokali v FJK lahko odprti tudi za obiskovalce do 18. ure, seveda ob upoštevanju strogih pravil za zajezitev pandemije z novim koronavirusom, kasneje pa za dostavo ali prevzem hrane. Prav tako ne bo več omejitev pri prehajanju mej med posameznimi občinami znotraj dežele.