FJK spet z dvojno nulo

Furlanija - Julijska krajina je bila danes ena izmed desetih italijanskih dežel, v katerih niso zabeležili novih smrtnih žrtev ter ena izmed šestih dežel, v katerih ni bilo novih primerov okužbe (včeraj je bila ena). Število vseh dosedanjih okuženih tako ostaja na 3284, in sicer 1390 na Tržaškem, 989 na Videmskem, 691 na Pordenonskem in 214 na Goriškem. Tudi novih smrtnih primerov ni bilo, zato število umrlih zaradi covida-19 ostaja 340 (193 v Trstu, 74 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 5 v Gorici).

Število aktivno okuženih v deželi se je zmanjšalo na 197 (-16). Na intenzivni negi se zdravita dva bolnika (-1), v ostalih oddelkih 21 (-1), v domači izolaciji je 105 ljudi (-14). Skupno je od začetka epidemije ozdravelo 2747 ljudi (16 več kot v ponedeljek), dodatnih 69 ne kaže več simptomov in čaka na negativen bris.