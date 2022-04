Danes so v Furlaniji Julijski - krajini ob 5052 PCR-testih potrdili 310 novih okužb s koronavirusom (delež je bil 6,14-odstoten). Opravili so še 10.422 hitrih testov, pri čemer so odkrili še dodatnih 1252 pozitivnih testov (delež 11,99-odstoten).

V bolnišnicah se zdravi še pet pacientov na intenzivni negi (dva manj kot včeraj), na navadnih pa 143 (eden manj kot včeraj). Umrli so še tri ljudje okuženi s koronavirusom.