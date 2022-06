V Furlaniji - Julijski krajini so danes potrdili 1514 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 3273 PCR-testov, s katerimi so odkrili 201 novo okužbo, opravili pa so še 4063 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 1313 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi sedem pacientov (včeraj šest), na intenzivni negi pa 99 (včeraj 96). Umrli so še trije bolniki, okuženi s koronavirusom.