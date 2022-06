Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 5086 testov in odkrili 904 novih okužb. Opravili so 2322 PCR-testov, med katerimi so odkrili 233 okužb, in še 2764 testov, s katerimi so odkrili 671 okužb.

Na intenzivni negi se zdravijo štirje pacienti, na ostalih oddelkih pa jih je 85. Umrla je ena oseba, okužena s koronavirusom.