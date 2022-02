FJK v ponedeljek spet rumena

V Furlaniji - Julijski krajini se epidemična situacija izboljšuje. Zato bo od ponedeljka prešla iz oranžne v rumeno po sistemu barvnega razvrščanja dežel oz. pokrajin glede na epidemiološko sliko.

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 5599 PCR-testov, s katerimi so odkrili 264 okužb (delež 4,72-odstoten), med 6166 hitrimi testi pa so odkrili še 423 okužb (delež 6,86-odstoten).

Na intenzivnih negah se zdravi še 15 pacientov, na navadnih oddelkih pa 250 (21 manj kot včeraj). Umrlo je še 5 ljudi okuženih z novim koronavirusom.

V četrtek so v Sloveniji ob 1764 PCR-testih in 11.837 hitrih antigenskih testih potrdili 1911 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 52.648 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je po podatkih vlade zaradi covida-19 hospitaliziranih 345 bolnikov, na intenzivnih pa 100. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 30 bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa se zdravita dva bolnika več kot dan pred tem.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je 695, kar je 46 manj kot dan prej. Od skupnega števila jih je na navadnih oddelkih 232 s covidom-19, na intenzivnih pa 18. Po podatkih vlade je v četrtek umrlo sedem bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.