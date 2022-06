V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 5938 brisov na novi koronavirus, med katerimi so odkrili 1217 pozitivnih testov. Med temi je bilo 3007 PCR-testov, med katerimi so odkrili 381 novih okužb, in 2931 hitrih antigenskih testov, med katerimi so odkrili še 836 primerov okužbe.

Na intenzivni negi se zdravi sedem pacientov (tako kot včeraj), na intenzivni negi pa 118 (včeraj 99). Umrl je en bolnik, okužen z novim koronavirusom.