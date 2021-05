Fojbe kot šoa?

Senatni odbor za pravosodje je na dnevni red uvrstilo zakonski predlog Luce Cirianija (Bratje Italije), s katerim bi nekateri želeli spremeniti člen kazenskega zakonika o propagandi in napeljevanju k zločinu na podlagi rasne, etnične in verske diskriminacije. V odstavek o kaznovanju zanikovalcev šoe, genocidov in zločinov proti človeštvu bi vrinili še »poboje v fojbah«.

»S prihodnjim tednom se bo začela razprava, kar je pomemben, zgodovinski korak,« ocenjuje Ciriani, ki spominja, da se »italijanska desnica že vrsto let bori, da bi se k popolni obsodbi negacije tragedije šoe dodalo še zanikovanje fojb. Nedavni in vedno pogostejši dogodki negacionizma, opravičevanja in zmanjševanja razsežnosti pobojev v fojbah kličejo po predpisu za obsodbo zanikovalcev pobojev, ki so jih zagrešili komunistični jugoslovanski partizani,« je še dejal senator iz skrajno desne stranke.

Napoved o začetku senatnega postopka za Cirianijev predlog je vznemirila zgodovinarja Erica Gobettija, avtorja knjižice E allora le foibe? Skrbi ga, da bi bilo neodvisno zgodovinsko raziskovanje postavljeno pod vprašaj, če bi predlog prodrl. Ocenjuje, da gre za poskus uveljavljanja nekakšne »državne resnice«. Za uradno naracijo o fojbah pravi, da je v veliki meri neosnovana in da gre za neofašistični propagandni diskurz ter da desnica tiste, ki govorijo o resničnih dejstvih, skuša prikazati kot zanikovalce.