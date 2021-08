Fojbe: solidarnost VZPI-ANPI z Montanarijem

Vsedržavni predsednik italijanske zveze partizanov VZPI-ANPI Gianfranco Pagliarulo je izrazil solidarnost zgodovinarju Tomasu Montanariju, ki je v teh dneh tarča kritik zaradi stališč o fojbah. »Liga in Bratje Italije obtožujejo Montanarija, da zanika fojbe. Že videno, to je dolgočasna zgodba, v kateri se potvarja besede nasprotnika. Montanari je pravilno obsodil politično izkoriščanje te tragedije s strani neofašistov in njihovih sopotnikov, ki želijo vsiliti neko državno resnico, ki izenačuje fojbe s holokavstom. Liga in Bratje Italije v brk univerzitetni avtonomiji zahtevajo odstop Montanarija z mesta rektorja v Sieni, hkrati pa mežikajo CasaPound, kakšna žalost,« je izjavil Pagliarulo.

Montanari v intervjuju za dnevnik Il Fatto Quotidiano ni zanikal fojb, dejal je, da so številke žrtev, ki jih navaja desnica, prenapihnjene, predvsem pa, da se fojbe izkoriščajo v politične ter volilne namene. Bil je kritičen do zakonskega predloga Bratov Italije, ki »de facto« izenačuje fojbe z genocidom Judov. Na Montanarija se je vsul plaz kritik s strani desnice in desno usmerjenih medijev, kritični do njega pa so bili tudi nekateri v levi sredini.