Francija ugaša svojo najstarejšo nuklearko v kraju Fassenheim

Francoski energetski velikan v državni lasti EDF je v soboto začel ugašati najstarejšo nuklearko v kraju Fassenheim. Po 43 letih delovanja so ugasnili prvega od obeh jedrskih reaktorjev. Drugi bo deloval še do 30. junija. Nato bo moralo preteči še nekaj mesecev, da se bosta oba reaktorja dovolj ohladila in bodo lahko odstranili izrabljeno jedrsko gorivo, kar naj bi se zgodilo do poletja 2023. Popolno razgradnjo nuklearke pričakujejo leta 2040.

Po hudi nesreči v nuklearki v Fukushimi na Japonskem leta 2011, so se v Franciji razvili protesti za zaprtje nukelarke v Fassenheimu.

Tedanji predsednik Francois Hollande je zmanjšanje deleža jedrske energije v proizvodnji elektrike ter zaprtje nuklearke v Fessenheimu obljubil že nekaj mesecev po nesreči na Japonskem, zeleno luč pa je šele leta 2018 prižgala vlada sedanjega predsednika Emmanuela Macrona.