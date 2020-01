Furlani »motor«, Slovenci nezaupljivi

Z objavo v italijanskem Uradnem listu je pred dvajsetimi leti (točneje 20. decembra 1999) stopil v veljavo zakon za zaščito jezikovnih manjšin, vključno s slovensko. O tem smo se pogovarjali z novinarjem Bojanom Brezigarjem, odličnim poznavalcem jezikovnih manjšin v Italiji in Evropi ter članom državne posvetovalne komisije za ta zakon.

Brezigar pravi, da so bili Furlani v začetku gonilna sila zakona številka 482 in da so bili Slovenci v Italiji do njega nezaupljivi, saj so se bali, da bo zakon tako ali drugače preprečil sprejetje zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Očitno so se zmotili, saj je levosredinska koalicija držala obljubo, ki jo je dal takratni predstavnik italijanske vlade Piero Fassino. Brezigar v intervjuju izpostavlja tudi prelomnico, ki jo za slovensko in za vse jezikovne manjšine v Italiji predstavlja razsodba ustavnega sodišča iz leta 1982. Sprožil jo je profesor Samo Pahor. Pogovor obravnava tudi vlogo, ki so jo evropske institucije imele pri sprejetju zakona 482.