Furlanija Julijska krajina je za tujce vse bolj privlačna

Številke turizma v Furlaniji Julijski krajini beležijo zanimivo rast. Najbrž je to tudi eden izmed razlogov, zaradi katerih so se pri deželnem turističnem zavodu PromoTurimsoFVG odločili, da zabeležene rezultate predstavijo že sedaj, ko je poletna turistična sezona v polnem teku, in ne šele ob njenem koncu.

Med januarjem in junijem so letos v deželi zabeležili 2.800.409 nočitev, kar je za 2 % več v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu, je pojasnil direktor zavoda PromoTurismoFVG Lucio Gomiero. Nezanemarljiv je tudi podatek, da narašča zanimanje tujcev za našo deželo. Pri nočitvah tujih državljanov so zabeležili skoraj 5-odstotno rast, skupno jih je bilo za dober poldrugi milijon, medtem ko podatki kažejo, da postaja FJK za italijanske turiste nekoliko manj priljubljena destinacija.