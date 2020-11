Furlanija - Julijska krajina oranžna

Minister za zdravje Roberto Speranza je danes, 13. novembra, zvečer podpisal novo odredbo, ki uvršča Furlanijo - Julijsko krajino med oranžne dežele. Po novem bo torej ob že itak obstoječih zaostritvah v FJK prepovedan tudi prehod med občinami in deželami, razen za upravičence, javni lokali in restavracije pa bodo ves dan zaprti. Imeli bodo možnost dostave na dom, do 22. ure pa bo možen tudi prevzem hrane v lokalu. Še naprej bodo odprte trgovine, kozmetični saloni in frizerji.

Odločitev je sprejel po posvetovanju s tehnično-posvetovalno komisijo in ob upoštevanju podatkov Višjega zdravstvenega sveta.

Poskus predsednika FJK Massimiliana Fedrige, ki je ravno včeraj skupaj z guvernerjema Veneta Luco Zaio in Emilije-Romanje Stefanom Bonaccinijem predstavil strožje ukrepe, z namenom da bi se izognili prehodu iz rumenega v oranžno ali rdeče območje, torej ni bil zadosten.

Veneto bo sicer po novem ostal v rumenem območju, Emilija-Romanja in Marke pa bosta oranžni. Vlada bo po novem v rdeče območje uvrstila še Toskano in Kampanijo. Nova odredba bo začela veljati v nedeljo, 15. novembra.