Furlanščina na Rai 3 bis

Z oktobrom si bo na programu Rai Tre bis mogoče ogledati tudi oddaje v furlanskem jeziku. Novost so predstavili danes v Vidmu.

Pridobitev za furlansko jezikovno skupnost je posledica aneksa k pogodbi med državno vlado in družbo Rai za radijske in televizijske oddaje v Furlaniji - Julijski krajini. Zapadlost pogodbe so že večkrat prestavili, nazadnje letošnjo pomlad, in sicer do 29. aprila 2021. A ob zadnjem sklepu o podaljšanju so sklenili, da bodo pogodbi dodali aneks, ki krepi radijske in televizijske oddaje v furlanščini. V ta namen so 200.000 evrom, kolikor jih je bilo doslej odmerjenih za furlanske oddaje, dodali še 550.000 evrov.

TV vsebine bodo z oktobrom predvajali po informativni oddaji TGR, ki se začne ob 14. uri. V etru naj bi bile ob torkih in s ponovitvijo ob petkih.