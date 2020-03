Gabrovec v bolnišnici, Liga ga napada

Deželni svetnik in sekretar Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, za katerega je test v ponedeljek pokazal, da se je nalezel z novim koronavirusom, je bil včeraj hospitaliziran na oddelku za nalezljive bolezni Glavne bolnišnice v Trstu, kjer ga bodo verjetno zdržali še nekaj dni. Gabrovec je Primorskemu dnevniku sporočil, da se počuti dobro.

Deželni svet bo danes in jutri zaprt, v teku je razkuževanje prostorov. V službi je le peščica oseb, med njimi vratarji. Osem deželnih svetnikov - tisti, ki sedijo v Gabrovčevi bližini - je v preventivni izolaciji. Eden od teh, Stefano Mazzolini (Liga), je bil do Gabrovca posebno oster, saj je njegovo navzočnost v deželnem svetu kljub dvignjeni telesni temperaturi označil kot neodgovorno dejanje, s katerim je povzročil veliko škodo. Delo deželnega sveta je namreč začasno prekinjeno, to pa v času, ko bi morali med drugim sprejeti tudi ukrepe za pomoč podjetjem v obdobju epidemije. Gabrovec se zagovarja, da je test opravil prostovoljno in preventivno, da bi izključil možnost okužbe z novim virusom.

Tržiška županja Annamaria Cisint, prav tako iz vrst Lige, pa je Gabrovca napadla ne samo zaradi njegovega torkovega ravnanja, ampak tudi zaradi tega, ker »pri svoji zunanji komunikaciji zavrača uporabo italijanskega jezika, kar je opazno na njegovih profilih«. Kot je razložila po telefonu, jo je zmotilo to, da naj bi Gabrovec na Facebooku sporočilo o svojem počutju objavil samo v slovenščini.