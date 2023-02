Gasilca oskrbela poškodovanega smučarja

Dva gasilca iz Pordenona sta danes zjutraj, medtem ko sta izven delovnega časa smučala na Piancavallu, priskočila na pomoč mlademu smučarju, ki se je poškodoval na progi Salamon. Opazila sta, da je izgubil nadzor nad smučmi in močno trčil v drevo, pri čemer sta se takoj ustavila in prismučala k njemu. Petnajstletniku, sicer tujemu državljanu, ki ga je spremljal vzgojitelj, sta nudila prvo pomoč, ki sicer sodi v izobraževalni program gasilcev, in sta ocenila njegovo zdravstveno stanje. Medtem sta prihitela na pomoč še dva upravitelja proge. Gasilca sta poklicala na interventno telefonsko številko 112 in se pogovorila z reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, katerim so tudi posredovali podatke o življenjskih funkcijah mladega smučarja. Pokrila sta ga s termično folijo in mu nudila vso potrebno oskrbo do prihoda reševalnega helikopterja. Reševalci so nato mladega smučarja prepeljali v bolnišnico.