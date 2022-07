Gasilci so tudi danes še vedno na delu, da bi izvedli sanacijo požarov iz prejšnjih dni. Za sanacijo požara na Krasu med Trstom in Gorico trenutno skrbi 20 gasilcev iz gasilskih enot iz Trsta in Gorice.

Za pogorišče požara v Reziji skrbijo gasilci iz Vidma, Humina in Tolmeča. Medtem ko se za požar na gorskem vrhu Raut na Pordenonskem še trudijo, da bi ga pogasili. Na delu sta tudi kanader in helikopter.