Gibanje 5 zvezd zapušča tudi poslanka iz FJK

Med parlamentarci, ki naj bi zapustili Gibanje 5 zvezd in vstopili v novo gibanje zunanjega ministra Luigija Di Maia, naj bi bila tudi poslanka iz Furlanije - Julijske krajine Sabrina De Carlo. Njeno ime se v teh urah pojavlja v medijih, čeprav je poslanka še pred kratkim zatrdila, da ostaja zvesta Giuseppeju Conteju in torej G5Z. 34-letna poslanka je doma iz Latisane v južni Furlaniji in je bila leta 2018 izvoljena v poslansko zbornico v deželnem volilnem okrožju.

V novo parlamentarno skupino Insieme per il futuro (Skupaj za prihodnost), ki jo snuje zunanji minister Di Maio, je do tega trenutka pristopilo že šestdeset poslancev in le en senator. V poslanski zbornici je ta številka več kot dovolj za oblikovanje nove parlamentarne skupine, v senatu pa ne.

S Contejem in torej v G5Z ostaja kmetijski minister Stefano Patuanelli. Tržaški politik je prepričan, da to ni čas za razkole in še manj za ustanavljanje novih strank, meni tudi, da bo G5Z ostalo v vladi Maria Draghija, ki je vsekakor po potresu znotraj nekoč vodilne stranke močno ošibljena.